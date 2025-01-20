Bodrum\'da Olası Afetlere Hazırlık İçin Toplantı Düzenlendi

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(MUĞLA)- Bodrum'u olası afetlere hazır hale getirmek ve etkin bir afet yönetimi sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle iş birliği toplantısı düzenlendi. Bu kapsamda yıl içinde düzenlenecek ortak eğitimler ve tatbikatlarla Arama Kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda her an müdahalede bulunmaya hazır hale gelmesi sağlanacak.

Bodrum'u olası afetlere hazır hale getirmek ve etkin bir afet yönetimi sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bünyesinde yer alan Arama Kurtarma ekip liderleri ile bir araya gelerek, operasyon planını değerlendirdi. Muğla İl Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, Bodrum Yerel Düzey (S1) seviyesinde hazırlanan TAMP Planı kapsamında yapılan çalışmada, Bodrum Kaymakamlığı tarafından ana çözüm ortak olarak Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü görevlendirildi.

Bodrum Belediyesi Yalıkavak Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, destek çözüm ortakları olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Bodrum Çok Maksatlı Hızlı Tahliye Bot İstasyonu (KIYEM-6), Bodrum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, AKUT Bodrum Arama ve Kurtarma Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG/AME) Derneği Bodrum Temsilciliği, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği temsilcileri katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı'nın onayına sunulacak operasyon planı kapsamında yıl içinde düzenlenecek ortak eğitimler ve tatbikatlarla Arama Kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda her an göreve intikal etmeye ve müdahalede bulunmaya hazır hale gelmesi sağlanacak.