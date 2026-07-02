Bodrum'da iki ayda 419 bin metrekare alanda ot temizliği - Son Dakika
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Bodrum'da iki ayda 419 bin metrekare alanda ot temizliği

02.07.2026 12:24  Güncelleme: 13:42
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Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında başlattığı ot temizliği çalışmaları, haziran ayı boyunca da ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda aralıksız devam etti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında başlattığı ot temizliği çalışmaları, haziran ayı boyunca da ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda aralıksız devam etti.

Yangın riskinin azaltılması, çevre düzeninin sağlanması ve kent estetiğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kaldırımlarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 97 bin 188 metrekare yeşil alan ile 57 bin 183 metre yol ve kaldırım temizlenirken, haziran ayında 86 bin 709 metrekare yeşil alan ile 178 bin 619 metre yol ve kaldırımda ot temizliği yapıldı.

İki aylık çalışma sürecinde ekipler, ilçe genelinde toplam 183 bin 897 metrekare yeşil alan ile 235 bin 802 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşlardan gelen talepler ve belirlenen çalışma programı doğrultusunda ot temizliği faaliyetlerini ilçe genelinde sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da iki ayda 419 bin metrekare alanda ot temizliği - Son Dakika

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