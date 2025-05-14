MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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