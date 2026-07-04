Bodrum'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

04.07.2026 17:42
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Bodrum'da bir işletmeye ateş açan L.A. isimli şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bir kişinin işletmeye ve etrafa ateş açması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen L.A, ekiplerce yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin işletmeye ve çevreye ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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