Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Taşkınların Yaşandığı Kızılağaç'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Taşkınların Yaşandığı Kızılağaç'ta İncelemelerde Bulundu

14.02.2026 09:16  Güncelleme: 11:09
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşanan taşkınların ardından bölgeyi ziyaret ederek gerekli çalışmaları değerlendirdi. Belediye ekipleri, 60 araç ve 106 personelle sahada müdahale etti.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şiddetli yağış nedeniyle taşkınların yaşandığı Kızılağaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Mandalinci, taşkından etkilenen alanlarda yapılması gereken çalışmaları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yerinde değerlendirdi.

Bodrum'da üç gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde yoğunlaşan yağışların ardından, Kızılağaç Mahallesi'nin bazı noktalarında taşkınlar meydana geldi. İlçe merkezine 64 mm, Turgutreis Mahallesi'ne ise 21 mm yağış düştü. Taşkınların yaşandığı Kızılağaç Mahallesi'ne ekipler sevk edilirken, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mandalinci, taşkından etkilenen alanlarda yapılması gereken çalışmaları ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yerinde değerlendirdi.

60 araç ve 106 personel sahada görev aldı

Başkan Mandalinci'nin Kızılağaç ziyaretine, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ yetkilileri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca eşlik etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca'dan yaşanan taşkınlara ilişkin bilgi alan Mandalinci, bölge genelinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda gece boyunca tüm birimleriyle sahada görev yaptı. Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İtfaiye ekipleri tarafından toplam 60 araç ve 106 personel ile sahada müdahale çalışmaları yürütüldü. Ayrıca, Bodrum Kaymakamlığı, AFAD ve AKOM ile koordinasyon sağlanırken; gerekli tahliye, su tahliye, temizlik ve güvenlik önlemleri de alındı.

Olumsuzluklara anında müdahale

Şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde başlayan çalışmalar, gece boyunca aralıksız devam etti. Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, önceden belirlenen riskli noktalarda nöbet tutarak olası olumsuzluklara anında müdahale etti. Saha çalışmaları kapsamında devriye görevini yürüten Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi, Kabakum Caddesi üzerinde yağış nedeniyle motosikletinden düşerek yaralanan bir vatandaşı fark etti. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar yaralı vatandaşa ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yol güvenliğini sağlayan ve vatandaşın durumunu kontrol altında tutan ekipler, yaralıyı ambulans ekiplerine teslim ettikten sonra görev bölgelerindeki kontrollerine devam etti.

Bodrum Belediyesi, devam eden yağışlar ve meteorolojik veriler doğrultusunda saha kontrollerini ve çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Hava Durumu, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.