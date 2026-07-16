Bodrum\'da Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, restoranda Muhammer Bilik'i (28) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen B.B.'nin (26) de aralarında olduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Bitez sahilinde, restoranda meydana geldi. Restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı, geri döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tarafından ensesinden vurulan Bilik, yere yığıldı, şüpheli kaçtı. Restorandakiler panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

7 GÖZALTI

Olaya ilişkin çalışma yapan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu belirledi. B.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, B.B.'nin kullandığı tabanca, olay yeri yakınındaki çöp konteynerinde bulundu.

Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Muhammer Bilik ile olay gecesi aynı masada bulunan K.B., Y.B.B. ve E.B. de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, A.Y., S.K. ve M.K.'yi de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.