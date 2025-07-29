Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. Tonlarca suyun boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Su Hattı Patladı, Evler Sular İçinde Kaldı - Son Dakika
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