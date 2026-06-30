Bodrum'da Sünger Avcısından Kargaya Destek - Son Dakika
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Bodrum'da Sünger Avcısından Kargaya Destek

30.06.2026 12:54
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Mehmet Baş, susuz kalan kargaya su içirerek ona yardım etti, mutlu anlarını paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Aksona Mehmet" lakabıyla tanınan sünger avcısı Mehmet Baş, limanda teknesine sığınan ve susuz kalmış kargaya elleriyle su içirdi.

Bodrum Limanı'nda demirli "Aksona Mancorna" isimli teknesinde zaman geçiren Mehmet Baş, güverteye bitkin halde bir karganın konduğunu fark etti.

Hayvanın aşırı sıcaklar nedeniyle susuz kaldığını gören Baş, hemen bir bardağa su doldurdu.

Karganın ürkmemesi için sakin adımlarla yaklaşan deneyimli denizci, bardağı uzatarak kuşa kolunun üzerinde su içirdi. Kana kana su içen ve bir süre teknede dinlenen karga, daha sonra gözden kayboldu.

Karganın koluna konmasına ve kendisinden hiç korkmamasına sevinen Mehmet Baş, "Sabah sabah karga geldi koluma kondu, bu ne güzel bir duygudur. Benden ona bir kötülük gelmeyeceğini anladığı için koluma kondu. Şu anda ben dünyanın en mutlu insanıyım." ifadesini kullanarak duygularını paylaştı.

Kaynak: AA

Mehmet Baş, Hayvanlar, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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