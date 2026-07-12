Bodrum'da Gün Batımında Tarih ve Sanat Buluşması

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Tarihin İzi Gün Batımında Sanatla Birleşiyor" temasıyla düzenlenen Açık Hava Kültür Söyleşileri'nin ilk etkinliği, Bitez Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu, Bodrum'un tarihsel gelişimini, antik dönemden bugüne uzanan kültürel mirasını ve sahip olduğu zengin değerleri katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin ardından katılımcılar, merak ettikleri konulara ilişkin sorular yönelterek görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldu. Programın sanat bölümünde ise Gözde Angel ve Çiçek Akyürek, dans performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı.

Hareket, müzik ve anlatının buluştuğu gösterinin sonunda etkinliğe katılan vatandaşlar da performansın bir parçası olarak gösteriye eşlik ederek geceye renk kattı.

Etkinliğe BBelediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü de katıldı. Program sonunda dans sanatçıları Gözde Angel ve Çiçek Akyürek'e teşekkür belgelerini takdim eden Köylü, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katılımcılar, Bodrum'un gün batımı manzarası eşliğinde kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık edip tarih ve sanatın buluştuğu unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.

Bodrum Belediyesi tarafından yaz boyunca sürdürülecek Açık Hava Kültür Söyleşileri kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluşturan etkinlikler farklı konu ve konuklarla vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.