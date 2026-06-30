Bodrum\'da Tekne Turları Yoğun İlgi Görüyor

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum 'un masmavi koylarındaki tekne turları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Haftalık kiralanan özel tekne fiyatlarının 7 bin avrodan (372 bin 215 TL) başladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Lüks yatlara Arap ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan'dan daha çok talep olduğunu söyleyebilirim. Daha ekonomik yatlarımıza ise Avrupa'dan çok talep var" dedi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, mavinin bütün tonlarını barındıran eşsiz koylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçede turizme ayrı bir canlılık katan koyları görmek isteyenler, Kumbahçe Limanı'nda bekleyen tur teknelerini tercih ediyor. Sabahın erken saatlerinde limanda demirli teknelere binen tatilciler, eşsiz Bodrum koylarındaki turlara katılıyor. Tur tekneleri, tatilcilere gün boyu 4 farklı koyu gezme imkanı sunuyor. Öğle yemeği dahil düzenlenen bu turların fiyatları, kişi başı 800 liradan başlıyor. Öte yandan ilçede özel yat ve tekne kiralama taleplerinde büyük artış yaşanıyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği özel yatların kiralama bedelleri, konforuna göre 7 bin avrodan başlıyor.

'ÖZEL TURLARA DAHA ÇOK TALEP VAR'

Dünyanın farklı yerlerinden gelen turistlerin Bodrum'un koylarını ziyaret ettiğine dikkati çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Bayramdan sonra hareketlilik arttı, bugünlerde tam dolu çalışıyoruz. Özellikle özel yat ve charter teknelerimizde hareketlilik var. Gelen misafirlerimiz grup turlarından ziyade özel turlara daha çok talep gösteriyor. Turlar genellikle saat 10.00 ile 11.00 arasında başlayıp, 17.00-18.00 saatleri arasında bitiyor. Rotaya göre 4 ya da 5 koya uğruyor. Öğle yemeği ve meyve servisi fiyatlara dahil. Fiyatlar 800 ila 1500 lira arasında değişiyor. Koylarımız gerçekten çok güzel. Dünyanın öbür ucundan sadece bu koyları görmek için tura gelenler oluyor" dedi.

'YUNANİSTAN'A GİDEN YATLARIMIZ VAR'

Özel teknelerin haftalık kirasının 7 bin avrodan başladığını söyleyen Kantarmış, "Lüks yatlara Arap ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden daha çok talep olduğunu söyleyebilirim. Daha ekonomik yatlarımıza ise Avrupa'dan talep var. Charter turlarımızda genellikle ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerden talepler fazla. 7 bin avrodan başlıyor haftalık turların fiyatı. Yatın özelliğine göre 100 ila 200 bin avroya kadar çıkabiliyor. Bodrum'un yanı sıra Marmaris, Fethiye, Göcek çıkışlı rotalarımızda var. Gökova'da haftalık charter yapan yatlarımız var. Bunun yanı sıra Bodrum çıkışlı haftalık veya 2 haftalık Yunanistan'a giden yatlarımız ve teknelerimiz var. Lüks motoryatları şu an bulmak zor, talep fazla. Fazla arz olmadığı için talebi karşılamıyorlar. Guletlerimizde halen müsait yatlarımız mevcut. Önceki yıllara nazaran fiyatlarda artış olmadı. Guletleri tercih etmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.