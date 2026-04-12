Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da TOMA ve otomobil çarpıştı

12.04.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da TOMA'nın otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi, yaralanan olmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda akşam oynanan Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor karşılaşmasında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA, maçın ardından ilçeden ayrıldığı sırada Emin Anter Bulvarı'nda aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yara almazken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı sağlık taraması yapıldı.

Otomobilde bulunanların da müsabakada görevli güvenlik personeli olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bodrum, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 01:19:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.