Bodrum Belediyesi, Müskebi Mahallesi'nde Kavşak Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

17.02.2026 10:47  Güncelleme: 11:53
Bodrum Belediyesi, Müskebi Mahallesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan yenilemelerle birlikte kavşağa Bodrum'u simgeleyen mandalin figürü yerleştirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Müskebi Mahallesi'nde uzun süredir trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşakta başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yol, refüj ve kaldırım yenilemelerinin ardından kavşağa ilçeyi simgeleyen mandalin figürü yerleştirildi.

Bodrum'da trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik başlatılan çalışmalardan biri daha tamamlandı. Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin, Düzalan Caddesi ile Mehmet Türedi Sokak kesişiminde hayata geçirilen kavşak projesi, gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ve mandalin ağacı figürünün yerine yerleştirilmesiyle tamamlandı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin girişimleri sonucunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan gerekli izinlerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında yol üst kaplaması onarımı, bordür ve refüj düzenlemeleri tamamlandı; kaldırımlar ve yol kenarında bulunan araç cepleri yeniden düzenlenerek bölgedeki durak yeri değiştirilip daha uygun bir konuma alındı.

"Halkımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarımız devam edecek"

Kavşakta incelemelerde bulunan Mandalinci, çözüme kavuşturdukları her işi Bodrum'un değerlerini yansıtan sanatsal çalışmalarla buluşturacaklarını belirterek, "Bölge halkımız ve esnafımızın uzun süredir beklediği bir çalışmayı tamamlamış olduk. Trafik karmaşasının yaşandığı bölgede yaptığımız düzenlemeyle trafik akıcı bir hale geldi. Son olarak peyzaj düzenlemelerimizle birlikte üzerinde 48 adet mandalin bulunan; Bodrum'un emeğini, toprağını ve geleceğini simgeleyen Bodrum mandalini ağacımızı da kavşaktaki yerine yerleştirdik. Trafik yoğunluğunu azaltacak diğer çalışmalarımız da hava koşullarının uygun olmasıyla birlikte hız kazanacak. Ekip arkadaşlarımla beraber proje bazlı, halkımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

