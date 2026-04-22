Bodrum'da Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika
Bodrum'da Turizm Haftası Etkinliği

22.04.2026 14:04
Antik Halikarnassos ve Myndos Kapısı'nda düzenlenen etkinlik, turizme dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Halikarnassos Surları'nda ve Antik Myndos Kapısı'nda "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığınca Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik, tarihi yel değirmenleri mevkisinden başlayarak Halikarnassos Sur Duvarları'ndan Antik Myndos Kapısı'na kadar sürdü.

Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin de olduğu grup, Antik Myndos Kapısı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Sırmalı, ilçenin ulaşım ve konaklama altyapısıyla turizmde çekim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Antik Myndos Kapısı'nda çeşitli çalışmaların yapılacağını bildiren Sırmalı, gelen misafirlerin bundan çok büyük keyif alacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Mandalinci ise turizmin sadece ekonomiden, belli rakamlardan ibaret olmadığını, geçmişin kültürel mirasını yaşatmak, onu özümsemek, benimsemek ve gelecek kuşaklara bu mirası sürdürülebilir şekilde sunmak olduğunu kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sahneledi. Program kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bodrum'da Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika
