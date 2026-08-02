Bodrum’da Üçkuyular Parkı yenilendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve nitelikli sosyal yaşam alanlarından faydalanabilmesi amacıyla sürdürdüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Üçkuyular Parkı'nı yeniledi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rutin bakım çalışmalarının yanı sıra dış etkenler ve yoğun kullanım nedeniyle zamanla yıpranan parkları planlama doğrultusunda yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Üçkuyular Parkı kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan kauçuk zemin tamamen yenilenirken, parkın donatı alanları da güçlendirildi. Ekipler tarafından parka 8 adet spor aleti, 2 adet salıncak, 2 adet tahterevalli ve yeni oyun grubu kurulumu gerçekleştirildi.

Çalışmalarla çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabileceği, vatandaşların ise spor yapıp dinlenebileceği daha işlevsel bir park oluşturuldu.