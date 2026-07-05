Bodrum'da Altyapısı Tamamlanan Bölgelerde Üstyapı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Bodrum'da Altyapısı Tamamlanan Bölgelerde Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

05.07.2026 15:09  Güncelleme: 15:43
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt serimi, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bitez, Müskebi, Eskiçeşme ve Yahşi mahallelerinde yollar yenilenerek ulaşım konforu artırıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda belirlenen program doğrultusunda üstyapı çalışmalarını sürdürerek ilçenin ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıcak asfalt serimi, kaldırım, bordür ve çevre düzenleme uygulamalarıyla son bir ay içerisinde birçok mahallede önemli çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Son olarak Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı Köyiçi mevkiinde, MUSKİ ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak trimer ile asfalt kazıma çalışması gerçekleştirdi. Ardından finişerle sıcak asfalt serimi yapılan bölgede yol modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Çalışmalar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol çizgi uygulamalarıyla sona erdi.

BEKİROĞLU CADDESİ BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Müskebi Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları, Üniversite Caddesi ile Bekiroğlu Caddesi arasında bulunan 2605 Sokak'ta Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen finişerle sıcak asfalt serimiyle başladı. Ardından Bekiroğlu Caddesi'nde trimer ile asfalt kazıma çalışması yapan ekipler, finişerle sıcak asfalt serimini tamamladı. Böylece Bekiroğlu Caddesi'nin üstyapısı yenilenerek yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yol çizgi uygulamaları gerçekleştirilerek çalışmalar tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müskebi Mahallesi'ndeki son çalışmasını ise Üniversite Caddesi'nin bir bölümünde gerçekleştirdi. Trimer ile asfalt kazıma çalışmalarının ardından finişerle sıcak asfalt serimi yapılan bölgede üstyapı çalışmaları tamamlanarak ulaşım konforu artırıldı.

FIRKATEYN SOKAK'TA BİRİNCİ ETAP TAMAMLANDI

Eskiçeşme Mahallesi'nde bulunan Fırkateyn Sokak'ta AYDEM, Türk Telekom ve MUSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Bölgede gerçekleştirilen begonit taş kaplama ve çevre düzenleme çalışmalarıyla sokak daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşurken üstyapı çalışmalarının kalan kısmına yaz sezonunun ardından devam edilecek.

DİĞER BÖLGELERDE DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Öte yandan, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi ile Umurca Mahallesi Derviş Görgün Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde de MUSKİ tarafından gerçekleştirilen ana isale hattı değişiminin ardından trimer ile asfalt kazıma, finişerle sıcak asfalt serimi ve yol çizgi uygulamaları tamamlandı. Bölgede kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ise belirlenen program doğrultusunda sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Altyapısı Tamamlanan Bölgelerde Üstyapı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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