Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 900 gram skunk, 2 bin 325 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütalen saha çalışmaları kapsamında, Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda evde ve şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 900 gram skunk, 2 bin 325 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 112 bin TL nakit para, 7 bilezik, 300 gram külçe altın, 21 ata lira ve 1 adet 10 gram plaka altın ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.