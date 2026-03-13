Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti: 3 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.