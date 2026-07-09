Bodrum'da Yangın: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Yangın: 1 Kişi Yaralandı

09.07.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yahşi Mahallesi'ndeki bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemesinin bulunduğu depoda çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile Bodrum Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Kısa sürede deponun büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışması sırasında 1 kişi hafif yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı depoda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yangın: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıkmış
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıkmış
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:19
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti
Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:11:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yangın: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.