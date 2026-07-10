Bodrum\'da Yangın Faciası

KENDİSİNİ YAKMAK İSTERKEN, MAKİLİK VE OTLUK ALANI YAKMIŞ

Bodrum'da meydana gelen maki ve otluk alan yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, yangını Deniz D.E.'nin (61) kendisini benzinle yakmak istediği sırada başlattığı belirlendi. Olayın ardından evinde yakalanan Deniz D.E.'nin el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz D.E. hakkında daha önce kayıp ihbarı yapıldığı ve ekiplerce arama çalışması yürütüldüğü öğrenildi. Kadının, arama ekiplerini görünce ateşi yaktığı ileri sürüldü.

Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'tan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı. Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diyerek yaşananları anlattı.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),