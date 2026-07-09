Bodrum'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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Bodrum'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bodrum\'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
09.07.2026 20:14
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Bodrum'da personel lojmanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Temel Sokak'ta bulunan ana binadan ayrı personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu bir odanın tamamen yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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