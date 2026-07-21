Bodrum\'da Yangın Kontrol Altında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.