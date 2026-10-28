Bodrum'da yoğun yağış sırasında Kaymakam Sırmalı ve Başkan Mandalinci sahada inceleme yaptı - Son Dakika
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Bodrum'da yoğun yağış sırasında Kaymakam Sırmalı ve Başkan Mandalinci sahada inceleme yaptı

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Bodrum\'da yoğun yağış sırasında Kaymakam Sırmalı ve Başkan Mandalinci sahada inceleme yaptı
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde Kaymakam Ali Sırmalı ve kurum temsilcileriyle incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri ilçe genelinde müdahalelerini sürdürüyor, yeni yağışlara karşı tedbirler en üst seviyede tutuluyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede etkili olan yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, belediye ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Mandalinci, Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun yağışlar sırasında sahada incelemelerde bulunmak üzere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum amirleri ile birlikte yoğun yağış alan bölgelere intikal etti. Teknik incelemelerin gerçekleştiği saha gezisinde, yağıştan en çok etkilenen noktalarda durum değerlendirmeleri yapılarak ekiplerle koordinasyon sağlandı.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm araç, gereç ve personel imkanlarını seferber ederken ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda resmi kurumlar, daire başkanlıkları ve belediye ekipleri iş birliği içerisinde müdahalelerini sürdürüyor.

Mandalinci yaptığı açıklamada, "Bodrum Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yağışların yol açtığı olumsuzluklara müdahale ediyoruz. Bu süreçte sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyor; yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede yeni yağışlara karşı tedbirlerin en üst seviyede tutulduğu ve ekiplerin kritik noktalardaki teyakkuz halinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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