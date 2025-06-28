Bodrum\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde maki yangını olarak çıkan ağaçlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik çabası sonucu saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.
Öte yandan, yangının çıktığı bölgedeki bir besi çiftliğindeki 7 ineğin sahipleri tarafından güvenli alana alındığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
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