Bodrum'da Değirmenburnu'nun Geleceğine Yön Verecek Projeler Ödüllendirildi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Bodrum Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Bodrum'un simge yapılarından Değirmenburnu'nun tarihi, doğal ve kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak fikirlerin ortaya konulması amacıyla düzenlenen yarışmaya 78 proje teslim edildi. Yapılan ön inceleme sonucunda 76 proje değerlendirmeye alındı.

Jüri Başkanlığını Prof. Dr. Zeynep Ş. Enlil'in yürüttüğü; Yüksek Mimar Evren Başbuğ, Prof. Dr. Deniz Dokgöz, Ahmet İğdirligil, Hüseyin Sinan Omacan, Aslı Özbay ve Münire Sağat'tan oluşan jüri, 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından üç Eşdeğer Ödül, beş Eşdeğer Mansiyon ve iki Satınalma Ödülü verilmesine karar verdi.

Eşdeğer ödüle; Zeynep Altınbaşlı ve ekibinin hazırladığı 16 Sıra Numaralı proje, M. Batu Kepekçioğlu ve ekibinin hazırladığı 40 Sıra Numaralı proje ile Sacit Arda Karaatlı ve ekibinin hazırladığı 63 Sıra Numaralı proje layık görüldü.

Yarışmada ayrıca Mehmet Erdönmez, Emre Özcan, Sevgi Türkkan Sroka, Fuat Arabacı ile Burak Pelenk ve ekiplerinin projeleri eşdeğer mansiyon ödülü alırken; Gencay Çubuk ile Hüseyin Öztürk'ün ekipleri ise satın alma ödülüne değer bulundu.

Bodrum Belediyesi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Değirmenburnu'nun tarihsel, doğal ve kültürel değerlerine özgün yaklaşımlarla katkı sunan tüm yarışmacılara teşekkür edilirken, ödül alan ekipler tebrik edildi.

Yarışmaya katılan projeler ve ödül alan çalışmalar, 1 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum'da gerçekleştirilecek kolokyum kapsamında sergilenecek. Bu etkinlikte yarışma süreci değerlendirilirken, projelerin kamuoyuyla paylaşılması da sağlanacak.