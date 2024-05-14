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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü programını açıkladı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) ilan ettiği, tüm dünyada ve ülkede 1982'den bu yana 18 Mayıs Müzeler Günü ve devam eden haftada kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası'nın 2024 teması "Eğitim ve Araştırmalar İçin Müzeler" olarak belirlenmişti.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerine sıkça yer veren Bodrum Deniz Müzesi, bu temaya uygun bir Müzeler Günü programı oluşturdu. Müzeler Günü'ne dahil olan söyleşi, atölye ve rehberli turlara katılım ücretsiz olup, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Bodrum Deniz Müzesi 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Program saat 13.00'te müzebilimci ve küratör Canan Cürgen Gültaş'ın moderatörlüğünde "Deniz Ülkesi: Müzenin Sürekliliğinde Sanatın İzi" konferansıyla başlayacak. Gültaş, "Deniz Ülkesi" sergisinin Bodrum Deniz Müzesi koleksiyonuyla nasıl ilişkilendiğini, müzenin mekan ve belleğinde sanatın izinin etkilerini anlatacak.

"Deniz Ülkesi Sergi Turu" da saat 14.00'te sanatçılar Banu Birecikligil, Ebru Nakamura, Elvan Erdin, Canan Cürgen Gültaş, Gülşah Bayraktar, Samantha Louise Emery, Züleyha Altıntaş'ın katılımıyla gerçekleşecek. Sergi turu kapsamında sanatçılar, tura katılacak ziyaretçilerin eserler hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Program, Volkan Acar'ın eğitmenliğinde saat 16.00'da "Koleksiyonculuk" atölyesi ile devam edecek. 13 yaş altı katılımcının kabul edilmeyeceği atölyede; "Koleksiyon nedir, koleksiyonculuk nedir, koleksiyon sahibi olmak için neler yapmamız gerekir? Ne tür nesnelerin koleksiyonları yapabiliriz" gibi sorular sorulacak. Atölyede "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu", Volkan Acar eşliğinde tanınacak, müze tarafından verilen kabuklar ile deniz kabuğu koleksiyonu oluşturulacak. Eğitim, 20 kişiyle sınırlı olacak.

Rehberli geziler ve atölyelere katılım için rezervasyon yaptırılması gerekecek. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 444 00 48 (dahili 4225) numaradan, Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve bodrumdenizmuzesi@bodrum.bel.tr adresinden yetkiliere ulaşılabilecek.

BODRUM DENİZ MÜZESİ HAKKINDA

Bodrum Belediyesi'ne bağlı özel müze olarak faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesi'nin önemli katkılarıyla 15 Ekim 2011 tarihinde ziyarete açılmış; Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu, Geleneksel Tekne Modelleri Koleksiyonu ve 6.000'e yakın kabuğun yer aldığı Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonları ile Bodrum denizcilik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden belgeleri, objeleri ve değerleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yaparak deniz ve denizcilik kültürüne sahip çıkmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Müze, Bodrum ile özdeşleşmiş entelektüel yaşam ustası Halikarnas Balıkçısı'nın albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler, kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları ile kızı İsmet Kabaağaçlı ve Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlunun Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın bağışları ile zengin bir arşive sahip. Bodrumlu sanatkar ve usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan 48 adet geleneksel tekne modelleri müzede süngercilik, balıkçılık ve nakliyecilik koleksiyonları olarak sergilenmekte. Portal üzerinden arşivini ve koleksiyonlarını araştırmacılara ve meraklılara sunmak için faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmekte olup eğitim programları, çocuk atölyeleri, etkinlikler, programlar, birçok proje sahipliği ve proje ortaklığını yürütmektedir. Aynı zamanda müze kurumsal bünyesinde kurulan Bodrum Deniz Müzesi Yayınları ile, bölgenin denizcilik kültürü ve tarihi ile ilgili yayınlarını okuyucuyla buluşturmaya devam etmektedir.