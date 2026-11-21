Bodrum Dirmil'de havuza düşen yaban domuzu itfaiye ekibince ip yardımıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzuna düşen yetişkin yaban domuzu, itfaiye ekiplerince ip yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan hayvan doğal yaşam alanına bırakılırken kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek mahsur kalan yaban domuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzuna yaban domuzu düştüğü ve çıkamadığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, havuzda mahsur kalan yetişkin yaban domuzunu ip yardımıyla çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen hayvan, kurtarma çalışmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yaban domuzunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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