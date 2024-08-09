Bodrum Gümüşlük\'te Temizlik Seferberliği

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliği kapsamında Gümüşlük genelinde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği Gümüşlük Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 100 personel ve 15 aracın katılımıyla kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarı Zeki Pay, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Faik Karakaya, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetler Müdürü İzzet Mert Kallem'in de katıldığı temizlik çalışması gün boyu sürdü.

Temizlik seferberliği kapsamında, cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamiri, bakım ve temizliği, okul bahçelerinde ve mesire alanlarında genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Gümüşlük, Koyunbaba ve Çukurbük sahillerinde de genel mıntıka temizliği yapıldı.

Veteriner İşler Müdürlüğü ekibi, hem temizlik çalışmalarına destek verdi hem de bölgede bulunan sokak hayvanlarının mama ve su kaplarını yenileyerek mama dağıtımında bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirerek seferberliğe katıldı.

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri, Gümüşlük sahilindeki işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili yetkililere sözlü tebliğ gerçekleştirirken toplama alanları ile ilgili yenileme çalışmaları başlatıldı.

Gümüşlük genelindeki ara sokaklarda ot temizliğinin, süpürge ve yıkama işlemleri iki gün daha devam edeceği bildirildi.