Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı'nda 24 Saat Hizmet Dönemi Başladı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ tarafından işletilen Uluslararası Bodrum Limanı, deniz hudut kapısında başlattığı 24 saat kesintisiz hizmet uygulamasıyla, deniz turizmi ve liman operasyonlarında önemli bir dönüşümü hayata geçirdi.

Uluslararası Bodrum Limanı'nda deniz turizmini destekleyecek önemli bir uygulama hayata geçirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı, 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye başladı. Yeni çalışma sistemi kapsamında gümrük, deniz polisi ve liman işletmesi birimleri gece saatlerinde de kesintisiz hizmet verecek. Böylece yat ve tekne trafiğinde operasyonel süreçlerin daha hızlı ve esnek şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ HIZLANACAK

Uygulamayla birlikte özellikle yaz sezonunda yaşanan yoğunluk kaynaklı bekleme sürelerinin azaltılması ve teknelerin günün her saatinde limana giriş-çıkış yapabilmesi sağlanacak. Düzenlemenin, deniz turizminin yanı sıra bölge ekonomisine ve ticari faaliyetlere de katkı sunması bekleniyor. Uluslararası standartlarda hizmet sunan Bodrum Limanı, 7/24 çalışma sistemiyle yerli ve yabancı denizcilere daha hızlı, konforlu ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.