Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Marina'da Yangın: 7 Tekne Battı

21.03.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Yalıkavak Marina'da bir motoryatta çıkan yangın 7 tekneye sıçrayarak batmalarına yol açtı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan ve diğer 7 motoryata da sıçrayan yangınla ilgili incelemede bulundu. Kaymakam Sırmalı, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve marina yetkililerinden bilgi aldı.

Bu arada Bodrum Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marinada bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır. Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir."

Kaynak: DHA

Marina, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

11:21
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray’dan ayrılabilir
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:58
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:30:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.