Bodrum Uçurtma Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu
Bodrum Uçurtma Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Bodrum Uçurtma Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu
10.05.2026 16:30
21'inci Bodrum Uçurtma Festivali'nde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı, çeşitli etkinlikler yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 21'incisi düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi destekleriyle bu yıl 21'incisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali Gümbet Değirmenler mevkisinde renkli görüntülerle başladı. Festivale, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular, müzisyen Bora Gencer, organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile binlerce aile çocuklarıyla katıldı. Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı. Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Etkinlikte uçurtmalar, Konacık Cahit Özvezneci Ortaokulu yararına satıldı. Organizasyonda Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve beraberindeki futbolcular ile protokol heyeti tarafından sahnede pasta kesildi ayrıca futbolcular da uçurtma uçurdu. Etkinlik ile ilgili konuşan organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, "7 bisikleti çocuklarımıza hediye ettik. Yılın annesine bulaşık makinesi verdik. Her zaman diyorum, Bodrum'un en kalabalık organizasyonu. Bu iddiamı sürdürüyorum" dedi.

'EĞLENİYORUZ'

Etkinliğe katılan Alya Cemiloğlu, çok eğlendiklerini belirterek uçurtma uçurduğunu ve yüz boyama etkinliği yaptığını ifade etti.

Anneler Günü kapsamında etkinliğe geldiklerini ifade eden İnan Ulutaş, "Eşim ve çocuğumla geldim, güzel vakit geçiriyoruz. Konseri dinledik, alanda vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

