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Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Şehitler İçin Lokma Döktürdü - Son Dakika
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Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Şehitler İçin Lokma Döktürdü

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde düzenlediği lokma dağıtımıyla şehitleri anarak onlara saygı gösterdi. Dernek Başkanı Sefer Çelik, şehitlerin önemine vurgu yaparak, lokmaları şehitlerin ruhuna armağan ettiklerini belirtti ve dernek yönetimi, üyeleri ve Bodrumlulara teşekkür etti.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Şehitler İçin Lokma Döktürdü
20.01.2024 - 13:22,
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Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde şehitler için lokma döktürdü.

Dernek Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen lokma dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, şehitlerin kendilerini için çok değerli olduğunu belirterek, "Onların, uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi korumak ve yaşatmak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu lokmaları şehitlerimizin ruhuna armağan ediyoruz." dedi.

Çelik ayrıca, kendilerini yalnız bırakmayan dernek yönetimi, üyeleri ve Bodrumlulara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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