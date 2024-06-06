Boeing'in Starliner mekiği ISS'ye ulaştı - Son Dakika
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Boeing'in Starliner mekiği ISS'ye ulaştı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, United Launch Alliance Atlas-V roketiyle fırlatıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Mekiğin yolculuğu sırasında bazı teknik sorunlar yaşansa da astronotlar ISS'ye başarılı bir şekilde kenetlendi.

06.06.2024 22:42
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- Boeing'in Starliner mekiği ISS'ye ulaştı

FLORIDA - ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, dün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance Atlas-V roketiyle mürettebatlı olarak başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Starliner, yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlendi.

Starliner'ın ISS'ye yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşarken, 28 iticisinden 4'ü bozuldu. Astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams, bozuk iticilerde 3'ünü yeniden çalıştırmayı başarırken, ISS'ye ilk kenetlenme fırsatını kaçırdılar.

ISS'de Wilmore ve Williams'ı 4 ABD'li astronot ve 3 Rus kozmonot karşıladı.

Kaynak: İHA

Boeing, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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