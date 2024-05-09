Boeing\'in tedarikçisi Spirit AeroSystems\'tan ciddi hata iddiaları

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ABD'li uçak üreticisi Boeing'in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems'ın eski bir çalışanı, Boeing'e tedarik edilen parçalarda ciddi hatalar bulunduğunu iddia etti.

Bir dönem Boeing'in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems'da kalite kontrol uzmanı olarak görev yapan Santiago Paredes, firmada 2010-2022'de çalıştığı dönemde Boeing'e tedarik edilen parçalarda "şahit olduğu" hatalar ve yaşadığı tecrübelere ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Tedarik edilen parçaların bazılarında 200 kadar hata tespit ettiğini anlatan Paredes, "Endişelerimi dile getirdiğim zaman üretimi yavaşlattığım gerekçesiyle bana 'gösteri bozan' diye hitap ediyorlardı." dedi.

Paredes, "Boeing'e gönderilmesi gereken uçak gövde kısımlarında karşılaştığım hatalara 'alışık' hale gelmiştim. Eksik bağlantı parçaları, yamulmuş kısımlar fark ediyordum. Bazen belli parçaların kendileri bile olmuyordu." iddiasında bulundu.

Karşılaştığı hataların "ciddi" olduğuna dikkati çeken Paredes, "Baskı altında tutuldum. Bulduğum şeyler için her zaman bir yaygara çıkardı. Nakliyenin bir an evvel gerçekleşmesini isterlerdi. Sorunlar önemli değildi." ifadelerini kullandı.

Paredes, gözlemlerinden sonra başka bir bölüme atandığını ve arkasından firmadan ayrıldığını belirterek "737 MAX ile seyahat etmekte tereddüt ediyorum zira hatalar hala mevcut. Orada çalışırken kusurları fark eden kişilerin uçakla seyahat etmekten ne kadar korktuğunu da gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Spirit AeroSystems iddialara kesinlikle katılmadığını açıkladı. Firma sözcüleri Paredes'in söylemlerine karşı kendilerini savunacaklarını aktardı.

Boeing'den ise iddialara ilişkin bir yanıt verilmedi.

2 firma için de inceleme başlatıldı

Bu arada, BBC'nin haberinde, Spirit AeroSystems ve Boeing'in, ocakta 737 MAX tipi uçağın kalkışı esnasında kullanılmayan bir kapının "fırlaması" üzerine yoğun denetlemeye tabi tutulduğu aktarılırken söz konusu kapının Spirit tarafından takıldığı ancak daha sonra Boeing teknisyenleri tarafından sökülerek yeniden yerine yerleştirildiği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 2 firmanın üretim uygulamalarına ilişkin inceleme başlattığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Boeing'in ürettiği bazı modellerin güvenliği ilgili endişelerini dile getiren Spirit AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean'ın, ay başında "beklenmedik" bir şekilde hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Parades'in aktardığı iddiaların çoğunun hissedarlar tarafından firmaya açılan davada yer aldığı kaydedildi.

FAA, Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına yönelik denetim süreçlerine ilişkin de soruşturma başlatmıştı.

FAA'dan yapılan açıklamada, nisan ayında Boeing'in gönüllü olarak bazı 787 Dreamliner uçaklarında kanatların gövdeyle birleştiği yerde yeterli bağlantı ve topraklama olduğunu doğrulamak için gerekli denetimleri tamamlamamış olabileceğini bildirmesinin ardından şirket hakkında bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.