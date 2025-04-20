Aydın'ın İncirliova ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Palamut Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Göktaş (30), ahırında çalıştığı sırada boğanın saldırısına uğradı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Göktaş, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Güreşlere katıldığı boğasının boynuz darbeleriyle öldü - Son Dakika
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