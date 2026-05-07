Boğa Saldırısı: Mevlüt Bacaksız Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan Mevlüt Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mevlüt Bacaksız, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki erik bahçesinde, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı.
Bacaksız çevredekilerin yardımıyla boğanın saldırısından kurtarıldı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
