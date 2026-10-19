Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus için yarışacak 10 film belli oldu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin ulusal yarışma seçkisi, aile ilişkilerinden toplumsal hafızaya, bireysel yüzleşmelerden dayanışma hikayelerine uzanan farklı temaları bir araya getiriyor.

Yapımlar, 8-15 Kasım'da düzenlenecek festivalde "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "At Üstünde", Ali Özel imzalı "Beklenti", Büşra Bülbül'ün yönettiği "Bir Anne Hakkında", Sinan Sertel'in "Elisa", Bişar Bektaş'ın "Gayda Yolu", Reis Çelik'in "Kör Gece", Abdullah Şahin'in "Mütemmim Cüz", Aydın Orak'ın "Ölü Arının İğnesi", Biket İlhan'ın "Tatlı Maya" ve Muzaffer Mehmet Çağlar'ın "Varlık" filmi yer alıyor.

Seçkide aile ilişkileri, geçmişle hesaplaşma ve dayanışma hikayeleri öne çıkıyor

Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "At Üstünde", Mehmet Ali ve oğlu Yakup'un kırsalda yürürken karşılaştıkları olaylar üzerinden aile bağlarını ve insan ilişkilerini ele alıyor. Dünya prömiyerini Rusya'daki 24. Uluslararası Sinema ve Tiyatro Festivali "Amur Sonbaharı"nda yapan film, festivalde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ali Özel'in "Beklenti" filmi, Anadolu'nun ücra bir köyünde yıllardır saklanan sırların ve geçmişte yaşanan olayların gün yüzüne çıkışını konu alıyor. Yapım, 2025 İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'da Netflix Ödülü'nü kazandı.

Büşra Bülbül'ün yönettiği "Bir Anne Hakkında", Sibel'in eşinin hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreçte aile ilişkilerini, sağlık sorunlarını ve toplumsal baskıları odağına alıyor.

Sinan Sertel imzalı "Elisa" ise nükleer felaketin ardından Solisvita'da radyasyona bağışıklık üzerinden kurulan yeni yaşam düzeninde, bir gencin geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Film, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da yer alıyor.

Bişar Bektaş'ın yönettiği "Gayda Yolu", eğitimini tamamladıktan sonra kasabasına dönen genç bir öğretmenin geçmişiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi işliyor. Dünya prömiyerini 49. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım, seçkinin öne çıkan filmleri arasında bulunuyor.

Yedi kategoride ödül verilecek

Reis Çelik'in "Kör Gece" filmi, 12 Eylül 1980 darbesinin üçüncü gününde yaşanan olayları bir işçi, beton mikseri ve ortaya çıkan sırlar etrafında gelişen gerilim üzerinden ele alıyor. Film, 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazandı.

Abdullah Şahin'in yönettiği "Mütemmim Cüz", Yusuf ve Leyla'nın yoksullukla mücadelelerini, hayvanlarla kurdukları bağı ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Film, dünya prömiyerini 14. Boğaziçi Film Festivali'nde yapacak.

Aydın Orak imzalı "Ölü Arının İğnesi", başarılı bir avukatın vicdani çöküşünü, evliliğinde yaşadığı krizi ve geçmişiyle hesaplaşmasını merkeze alıyor. Yapım, Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum'da Pitching Ödülü kazandı.

Biket İlhan'ın yönettiği "Tatlı Maya", bir kasabada küçük bir fırın işleten Nazan'ın, Suriyeli Rana'nın fırında çalışmaya başlamasıyla değişen hayatını ve iki kadın arasında gelişen dayanışmayı anlatıyor. Film, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin resmi seçkisinde yer alıyor.

Muzaffer Mehmet Çağlar'ın "Varlık" filmi ise Anadolu'daki bir şehirde yaşayan varlıklı bir tüccarın yaşamındaki dönüşümü, servetinin ve sosyal çevresinin etkileri üzerinden işliyor. Film, Adana Altın Koza Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda filmler, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri için yarışacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.