Boğaziçi'nde Tutuklu Öğrenci Tahliye Edildi

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nureddin Yıldız' protestolarında tutuklanan 6 öğrenciden biri olan Sinemis Zülal Çakar re'sen tahliye edildi. Simemis, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı, arkadaşları ile kucaklaştı.

Tepki çeken söylemleriyle bilinen ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto ederken gözaltına alınıp tutuklanan 6 öğrenciden Sinemis Zülal Çakar öğle saatlerinde re'sen tahliye edildi. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Sinemis akşam saatlerinde de özgürlüğüne kavuştu. Boğaziçili Sinemis'i ailesi ve arkadaşları cezaevi önünde sevinçle karşıladı.