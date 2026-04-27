Boğaziçi'ndeki Nurettin Yıldız protestosu davasında üçüncü duruşma

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Nurettin Yıldız protestosunda gözaltına alınan öğrenciler ve T24 muhabiri Can Öztürk hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Müşteki polisler Sümeyra Kaya ve Mustafa Ocak, olayda yaralandıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti. Öztürk, polis ifadelerine katılmadığını, kimseyi itip kakmadığını ve polis tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Sanık avukatlarının tüm görüntülerin dosyaya sunulması talebi reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz saat 09.30'a erteledi.