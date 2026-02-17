Boğaziçi Business Academy (BBA) tarafından "Algoritmaların Ötesinde İnsan 1.0" temasıyla düzenlenen "Boğaziçi Yetenek Zirvesi" başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Boğaziçi Business Academy Kurucusu Oruç Baba İnan, dünyada örnek gösterilen pek çok iş okulu bulunduğunu, akademinin de yaklaşık 6 yıl önce İstanbul'a özgü, yerel değerlerden beslenen ancak uluslararası düzeyde söz söyleyebilecek bir "iş okulu" vizyonuyla kurulduğunu anlattı.

İnan, zirvenin bu yılki temasının "Algoritmaların Ötesinde İnsan 1.0" olduğunu aktararak, "Tek bir çiçeğin bile açabilmesi için bütün güneş sisteminin yaratılması lazımdır. Külli iradenin bütün bu yaşadığımız evreni yaratırken bir muradı imtihan. İmtihan, seçmekle iradeyle var olabilen bir şey. İrade de hepimiz biliyoruz ki sadece evrende insanda var. Onun için külli iradenin, bütün bu cüzi iradenin tecelli edebilmesi için bu kadar büyük bir prodüksiyona girdiğini tefekkür ettiğimizde 'İnsan 1.0'ın ne kadar mühim olduğunu birazcık daha anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Business Akademy İcra Kurulu Üyesi Gökay Üstün, akademinin özellikle uluslararası alanda uzman ve alanında yetkin liderler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Katılımcılar arasında lider olma vasıtalarının birçoğunu içinde barından birçok kişi olduğunu, bu kişilerin başka yetkinlikler kazanması için bazı eğitimler alması gerektiğini ifade eden Üstün, akademinin bu tarz eğitimler vererek çeşitli yetkinlikleri gençlere aktarmayı amaç edindiğini söyledi.

Üstün, eğitimin süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, bu tür organizasyonların hem öğrencilik döneminde hem de profesyonel hayatta devam edecek işbirlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Teknolojik dönüşümün bireysel kariyer yolculukları ve insanlığın ortak geleceği üzerindeki etkilerinin ele alınacağı zirve, uzmanların katılımıyla düzenlenecek oturumlarla gün boyunca devam edecek.