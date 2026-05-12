Boğazına Yiyecek Takılan İşçi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğazına yiyecek takılan işçi, arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Alaplı Belediyesi otoparkında çalışan Ömer Köroğlu'nun (39) boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Köroğlu'nu fark eden arkadaşı Batuhan İntepe (25), Heimlich manevrası uygulayarak arkadaşının boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.

İntepe'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köroğlu, AA muhabirine, öğle arasında yediği yiyeceğin boğazına takıldığını belirterek, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Çıkarmaya çalıştım ancak başarılı olamadım. Batuhan kardeşim Heimlich manevrası yaptı, boğazıma kaçan lokma çıktı ve rahatladım. İlk yardım herkesin bilmesi gereken bir konu." diye konuştu.

İntepe de önce arkadaşının kustuğunu düşündüğünü ifade ederek, "Bir süre nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası yaptım. Boğazındaki lokma çıkınca rahatladı. Korktuk ama ucuz atlatıldı. İlk yardım hayat kurtarır." dedi.