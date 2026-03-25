Boğazkale Tapu Müdürü Tutuklandı

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı iddiasıyla gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü Veli Sabancılar tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü Veli Sabancılar dün Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabancılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
