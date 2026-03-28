Boğazköy Barajı\'nda Pelikanlar Misafir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'deki Boğazköy Barajı, pelikanlara ev sahipliği yaparak doğaseverlere görsel şölen sundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar mevsimin gelmesi ile pelikanlara ev sahipliği yapmaya başladı. Göç yolunda mola veren pelikanlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri pelikanlar oldu. Boğazköy Barajı bu kez pelikanları ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veren pelikan sürüsü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu. Pelikanların göç yolculuğu ile barajda mola verdiği anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken; göç mevsimi kapsamında bir süre daha baraj çevresinde kalabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:23:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.