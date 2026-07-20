Boğulma Faciası: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde akrabalarının yanına tatil için gelen iki kız kardeş, serinlemek amacıyla girdikleri suda boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan Siverek ilçesine bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına tatile gelen Mervenur Çakırtaş (15) ile Edanur Çakırtaş (12), serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu sudan iki kardeşin cansız bedeni çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.