Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenci Kurtarıldı
Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğrenci Kurtarıldı

09.04.2026 21:26
Edremit'te döner ustası, Heimlich manevrası ile bir öğrenciyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, döner ustasınca uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercide yemek yiyen lise öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı.

Durumu fark eden döner ustası Kadir Aydemir, müdahalede bulundu.

Aydemir'in uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda gencin nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarıldı.

Yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı süreci anlatan Aydemir, öğrencinin nefes alamadığını görünce hemen yardıma koştuğunu belirterek, temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekti.

Olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Advertisement
