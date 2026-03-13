Boğulma Tehlikesi Geçiren Sürücü Jandarmayla Kurtarıldı

Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücü, aracını durdurarak yardım istediği jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, Gülpınar Servis Alanı'na geldiğinde boğazına yiyecek kaçtı.
Aracını durdurarak alanda devriye faaliyeti icra eden jandarmadan yardım isteyen sürücüye, jandarma personelince Heimlich manevrası uygulandı. Jandarmanın müdahalesiyle sürücünün boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.
Jandarmanın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
