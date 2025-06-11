Boko Haram Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Sagme kasabasındaki karakola Boko Haram üyeleri insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi ve 4 asker yaşamını yitirdi.

Olay sonrası güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Bölgede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.