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Boko Haram Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boko Haram Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi. Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Ldubam Bah ve Mavoumai köyüne saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı belirtildi. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti
22.01.2024 - 18:49,
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Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Ldubam Bah ve Mavoumai köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil hayatın kaybetti.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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