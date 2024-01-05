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Boko Haram Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boko Haram Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Yobe eyaletine bağlı Kwari bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde ise 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.

Boko Haram Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
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Nijerya'nın Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Yobe eyaletine bağlı Kwari bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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