Boko Haram Saldırısında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Yobe eyaletine bağlı Kwari bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.