Boko Haram Üyeleri Nijerya-Kamerun Sınırında Teslim Oldu - Son Dakika
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Boko Haram Üyeleri Nijerya-Kamerun Sınırında Teslim Oldu

Nijerya-Kamerun sınırında bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, terör örgütü Boko Haram'a üye olan 263 kişi teslim oldu. Teslim olan teröristlerin tamamının Nijeryalı olduğu belirtilerek, Nijerya ordusuna teslim edildiği açıklandı. Boko Haram, 2009 yılından bu yana düzenlediği şiddet eylemleriyle on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve saldırılarını 2015'ten bu yana komşu ülkelerde de sürdürüyor.

19.07.2024 17:55
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Nijerya- Kamerun sınırında bir haftada terör örgütü Boko Haram örgütü üyesi 263 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün (MNJTF) Çad Gölü Havzası'nda yürüttüğü "Lake Sanity Operasyonu" kapsamında, 10-17 Temmuz'da Nijerya-Kamerun sınırında Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 40'ı kadın 263 teröristin MNJTF'ye teslim olduğu kaydedildi.

Yapılan ön soruşturmada teslim olan tüm teröristlerin Nijeryalı olduğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, bu nedenle teröristlerin Nijerya ordusuna teslim edildiği aktarıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boko Haram Üyeleri Nijerya-Kamerun Sınırında Teslim Oldu - Son Dakika

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