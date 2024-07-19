Boko Haram Üyeleri Nijerya-Kamerun Sınırında Teslim Oldu

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Nijerya- Kamerun sınırında bir haftada terör örgütü Boko Haram örgütü üyesi 263 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nün (MNJTF) Çad Gölü Havzası'nda yürüttüğü "Lake Sanity Operasyonu" kapsamında, 10-17 Temmuz'da Nijerya-Kamerun sınırında Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 40'ı kadın 263 teröristin MNJTF'ye teslim olduğu kaydedildi.

Yapılan ön soruşturmada teslim olan tüm teröristlerin Nijeryalı olduğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, bu nedenle teröristlerin Nijerya ordusuna teslim edildiği aktarıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.