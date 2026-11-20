(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin, "SUKUK kira sertifikası, mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğindedir. Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili dile getirdiği iddialara yönelik açıklama yaptı. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana şahsıma yönelik ileri sürdüğünüz gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermemize ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmemize rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz. Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım günü, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz.

7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir SUKUK kira sertifikası olan tasarruf hesabımı kapattığım ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiğim yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüm. Ertesi gün, 8 Ekim'de ise siz MKK kayıtlarına dayanarak 170 milyon lira çektiğim yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz. Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı.

"ELDE ETTİĞİM HELAL TASARRUFUMUN KAYNAĞI BELLİDİR"

Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz. 43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde, ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır.

Devletimizin 16 Eylül 2026 tarihinden bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusu, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği, ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkindir. Bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları ve yakın takibi doğrultusunda; hiçbir şüpheye, tereddüde ve haksızlığa mahal bırakmayacak şekilde, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde son derece hassasiyetle yürütülmektedir. Devletimizin adli mercilerinin, ve ilgili denetim kurumlarının titizlikle yürüttüğü bu sürecin, tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa hukuka aykırı işlemlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılması esastır.

"BİR YATIRIM FONUNDA TASARRUF SAHİBİ OLMAK, O FONLA İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN SORUŞTURMALARIN TARAFI OLMAK ANLAMINA GELMEZ"

Soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş 2 bin 886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5,9 milyon yatırımcı bulunmaktaydı. Ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmak, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmez.

SUKUK kira sertifikası ise, mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğindedir. Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz. Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız.

"ALNIMIZ AÇIK, BAŞIMIZ DİKTİR"

Allah'a çok şükür, 63 yıllık hayatımızı hakkaniyet, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, vatan ve millet sevgisiyle geçirdik. 43 yıllık mesleki çalışmamızın, birikimimizin ve şahsi itibarımızın, dayanaktan yoksun isnat ve iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceğim. İddia, delilin yerini tutmaz. Tekrarlanan iftiralar hakikate dönüşmez. İddia sahibi, iddiasını ispat etmedikçe müfteridir, şahitliği bile kabul edilmez. 63 yıllık hayatını dürüstlük, hakkaniyet, adalet, milli ve manevi değerleri yaşama, çalışkanlık, hassasiyet ve şeref üzerine kurmuş bir insan olarak; haysiyet ve şeref yoksunu iftiracılara karşı mücadelemi adli merciler ve hukuk nezdinde, ayrıca Yüce Allah'ın indinde sonuna kadar sürdüreceğim. Alnımız açık, başımız diktir."